Седокова у сексі-боді поблищала перед камерою ВІДЕО
П'ятниця, 24 грудня 2021, 18:00
Співачка Анна Седокова, яка нещодавно поділилася секретом своєї дієти, на повну готується до Нового року.
Додати антуражу та святкового настрою артистка вирішила за допомогою "мерехтливого" фотосету.
"Обожнюю ці 10 днів в житті, коли все блищить і стає бажаним", – написала Седокова.
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Нагадаємо, у грудні співачці виповнилося 39-років. Зі святом Седокову привітав коханий чоловік, баскетболіст Яніс Тімма, заявивши, що інколи ревнує її сам до себе.
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