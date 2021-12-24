Седокова у сексі-боді поблищала перед камерою ВІДЕО

П'ятниця, 24 грудня 2021, 18:00

Співачка Анна Седокова, яка нещодавно поділилася секретом своєї дієти, на повну готується до Нового року.

Додати антуражу та святкового настрою артистка вирішила за допомогою "мерехтливого" фотосету.

"Обожнюю ці 10 днів в житті, коли все блищить і стає бажаним", – написала Седокова.

 
"Блищить і бажане" – це зірка, напевно, про себе
фото instagram@annasedokova
 
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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Нагадаємо, у грудні співачці виповнилося 39-років. Зі святом Седокову привітав коханий чоловік, баскетболіст Яніс Тімма, заявивши, що інколи ревнує її сам до себе.

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