Седокова у сексі-боді поблищала перед камерою ВІДЕО

Співачка Анна Седокова, яка нещодавно поділилася секретом своєї дієти, на повну готується до Нового року.

Додати антуражу та святкового настрою артистка вирішила за допомогою "мерехтливого" фотосету.

"Обожнюю ці 10 днів в житті, коли все блищить і стає бажаним", – написала Седокова.

"Блищить і бажане" – це зірка, напевно, про себе фото instagram@annasedokova

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Нагадаємо, у грудні співачці виповнилося 39-років. Зі святом Седокову привітав коханий чоловік, баскетболіст Яніс Тімма, заявивши, що інколи ревнує її сам до себе.

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