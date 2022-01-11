"Це пов'язано з непростим рішенням": alyona alyona натякнула, що з'їжджає від свого бойфренда

Не встигли фанати реперки alyona alyona порадіти тому, що в неї налагодилося особисте життя, як вона стривожила їх несподіваним повідомленням. Схоже, артистка переїжджає від свого бойфренда Дениса.

На це зірка натякнула в своїх Insta-сторіз.

У сторіз alyona alyona показала спаковані речі скріншоти з instagram alyona alyona

То що ж сталося?!

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Сподіваймося, це не означає розрив стосунків гарячої парочки, а непросте рішення, про яке пише Олена, є суто логістичним. Причину його зірка пообіцяла розповісти згодом.

Нагадаємо, на Новий рік голуб'ята порадували підписників спільною листівкою та словами про палке кохання.

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