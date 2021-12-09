"Сильно кохаю": alyona alyona у спідньому та леопарді осідлала свого бойфренда
Реперка alyona alyona вирішила докладніше розказати шанувальникам про свого бойфренда Дениса, з яким вони разом уже 10 місяців.
Розповідь у Instagram вона яскраво проілюструвала спільним фото.
"Скільки б ти собі в голові не створювала ідеалів, скільки би ти не відхрещувалася від запитів на побачення - твоя доля сама веде тебе туди, куди не чекаєш. Склалося так, що з першої нашої зустрічі ми з Денисом більше не роз'єднувалися. З кожним днем ставало менше сумнівів у тому, що Денис - моя людина", - зізналася артистка.
Олена підтвердила, що протилежності дійсно притягуються. Але в них із Денисом, таких різних на перший погляд, виявилося настільки багато спільного, що стосунки за 10 місяців стали дуже міцними. Реперка не сумнівається, що вони витримають усі випробування.
"Я хочу всім вам представити Дениса. Це творчий, креативний, дуже веселий в дуже провокативний хлопець. Але водночас він дуже добрий, супер ніжний і супер щирий хлопець, якого я сильно кохаю", - оголосила alyona alyona.
Нагадаємо, нещодавно реперка пояснила, в яких стосунках можна обмінюватися пікантними фото, а де краще проявити обережність.
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