"Сильно кохаю": alyona alyona у спідньому та леопарді осідлала свого бойфренда

Реперка alyona alyona вирішила докладніше розказати шанувальникам про свого бойфренда Дениса, з яким вони разом уже 10 місяців.

Розповідь у Instagram вона яскраво проілюструвала спільним фото.

Офіційно зустрічатися парочка почала 14-го лютого ФОТО З INSTAGRAM ALYONA ALYONA

"Скільки б ти собі в голові не створювала ідеалів, скільки би ти не відхрещувалася від запитів на побачення - твоя доля сама веде тебе туди, куди не чекаєш. Склалося так, що з першої нашої зустрічі ми з Денисом більше не роз'єднувалися. З кожним днем ставало менше сумнівів у тому, що Денис - моя людина", - зізналася артистка.

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Олена підтвердила, що протилежності дійсно притягуються. Але в них із Денисом, таких різних на перший погляд, виявилося настільки багато спільного, що стосунки за 10 місяців стали дуже міцними. Реперка не сумнівається, що вони витримають усі випробування.

Хлопець Олени - тіктокер

"Я хочу всім вам представити Дениса. Це творчий, креативний, дуже веселий в дуже провокативний хлопець. Але водночас він дуже добрий, супер ніжний і супер щирий хлопець, якого я сильно кохаю", - оголосила alyona alyona.

Нагадаємо, нещодавно реперка пояснила, в яких стосунках можна обмінюватися пікантними фото, а де краще проявити обережність.

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