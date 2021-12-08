"Дуже романтично": alyona alyona розповіла, як її хлопець запропонував їй зустрічатися

Реперка alyona alyona зізналася, що не чекала, що її бойфренд, тіктокер на ім'я Денис, виявиться таким романтиком.

Зокрема він підкорив артистку тим, що офіційно запропонував їй зустрічатися.

Як то було, Олена розказала в Insta-сторіз.

Олені дістався хлопець-романтик фото з instagram alyona alyona

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"Tак вийшло, що на День закоханих Денис запропонував мені зустрічатися. І мені було дуже приємно, тому що якось в останній час люди перестали одне одному пропонувати зустрічатися. Всі зазвичай якось так просто сходяться", - поділилася вона.

"Це було дуже романтично. Тому що я прокинулася зранку, і у мене стояла м'якенька іграшка і стояв великий, величезний Kinder Surprise. І я півдня я його не чіпала, не їла його, не трогала, і після обіду вирішила ж його розколупати. Розколупала - всередині виявилася наша спільна фотографія. Вона була відфотошоплена, і там був підпис: "Будь моєю", - пригадала зірка.

Звісно, вона відповіла "так"

Іще alyona alyona зазначила, що рішення переїхати до коханого далося їй нелегко. Але таки наважитися на це їй допомогли підписники, що ділилися з реперкою власними історіями.

Нагадаємо, до зустрічі з Денисом Олена кілька років була самотня.

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