Лорак розповіла про виховання "доньки-королеви" і станцювала з нею для Tik Tok

Співачка Ані Лорак вправно тримає баланс між кар’єрою та родиною. Принаймні так здається, коли зірка знімає відео для Tik Tok разом із донькою Софією.

У ролику 10-річна Соня танцює з мамою на тлі дизайнерської ялинки, встановленням якої Лорак нещодавно хизувалася в Instagram.

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Що ж, співачка намагається у всьому підтримувати донечку й рідко їй відмовляє. Про це, власне, сама вона розповіла у нещодавньому інтерв’ю.

"Донька росте в абсолютній любові, її задаровують, залюблюють, вона змалечку знає, що вона – королева. Можливо, треба бути трохи суворішими. Головний приклад, який батьки мають дати дитині, – ставитися один до одного з повагою незалежно від того, разом вони чи ні. Виховання в атмосфері чесних і відвертих стосунків – ключ до здорової психіки дитини", – розповіла Лорак в інтерв’ю.

Вочевидь, маленькій королеві дозволяють не лише знімати Tik Tok, але і лаятись "по-дорослому". Свої скіли Софія продемонструвала під час відпочинку в Буковелі разом з татом. Компанія каталася на зимовому атракціоні, коли мала не стримала емоцій.

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська назвала Лорак "голосом країни".

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