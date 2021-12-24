Лорак у міні та пір'ї попозувала коло ялинки. ФОТО

Червоний колір буде одним із найпопулярніших у наступному році. Принаймні, слідом за вагітною Астровською й млосною Огнєвіч, його обирає співачка Ані Лорак.

Зірка в яскравій сукні-жакеті попозувала в оточені ялинок.

Образ артистка доповнила сережками зі страз фото instagarm@anilorak

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У такому наряді співачка знялася для чергового новорічного шоу.

Нагадаємо, це не найбільш екстравагантний образ Лорак за останні кілька тижнів. Нещодавно співачка вразила фанів афрозачіскою та мінішортами.

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