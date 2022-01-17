На мінус 20 кіло не спинилася: солістка Kazka розсекретила цифру скинутої ваги

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, схуднувши на 20 кілограмів завдяки "Танцям із зірками", на досягнутому не зупинилася.

Новим приголомшливим результатом артистка поділилася в програмі "Неймовірна правда про зірок".

Саша відповіла на питання, як вона худне.

Олександра з партнером по танцях фото з instagram kazka

"Це фізичні навантаження. Зараз я знову починаю танцювати, і це по три, по чотири години три рази на тиждень. По-друге, дієтолог", - розповіла вона.

"Я так ненавиджу ці цифри... Але за рік це вже мінус тридцять", - сказала зірка.

За рік Саша скинула 30 (!) кілограмів

До слова, ще Заріцька, яка торік оголосила себе квір-людиною, заявила, що в неї ніколи не було стосунків із дівчиною.

"Поцілунки були, звичайно, це, я думаю, нормально", - зазначила вона.

Нагадаємо, свого часу Олександра зізнавалася, що й із хлопцями зустрічатися в неї не дуже виходить.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Не впізнати: Тимошенко, солістка Kazka, Кароль та інші, хто в 2021-му вражав зовнішніми перетвореннями