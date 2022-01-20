52-річна Дженніфер Лопес у топі та лосинах вразила м’язистим тілом у спортзалі. Гіпнотичне ВІДЕО
20 січня 2022, 10:45
52-річна американська співачка Дженніфер Лопес захоплює багатьох своєю фізичною формою.
Секрет фігури зірка ніколи не приховувала – тренування. Цього разу вона показала, як саме займається у спортзалі, Джей Ло. У своєму Instagram виконавиця виклала відео тренування.
"На шляху до кращої себе", – написала співачка під постом.
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Вочевидь, головний акцент Лопес робить на тренування із "залізом" та функціональні вправи із власною вагою.
Нагадаємо, модель Юліана Дементьєва нещодавно розповіла, яким спортом займається, щоб тримати себе у формі. На відміну від Лопес, вона не фанатка заліза і надає перевагу кардіо.
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