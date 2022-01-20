52-річна Дженніфер Лопес у топі та лосинах вразила м’язистим тілом у спортзалі. Гіпнотичне ВІДЕО

52-річна американська співачка Дженніфер Лопес захоплює багатьох своєю фізичною формою.

Секрет фігури зірка ніколи не приховувала – тренування. Цього разу вона показала, як саме займається у спортзалі, Джей Ло. У своєму Instagram виконавиця виклала відео тренування.

"На шляху до кращої себе", – написала співачка під постом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Вочевидь, головний акцент Лопес робить на тренування із "залізом" та функціональні вправи із власною вагою.

Нагадаємо, модель Юліана Дементьєва нещодавно розповіла, яким спортом займається, щоб тримати себе у формі. На відміну від Лопес, вона не фанатка заліза і надає перевагу кардіо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: