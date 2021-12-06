"Бабулька" Марченко показалася з онуком коло ялинки

Онук телеведучої Оксани Марченко, 8-місячний Віктор готується до своїх перших у житті зимових свят. Горда "бабулька", як назвала її невістка Катерина, попозувала з малюком коло прикрашеної ялинки.

"Круто, що в мене є онук! Веселий хлопець, із котрим ми в цьому році вперше зустрічатимемо Новий рік", - поділилася 48-річна Оксана.

Оксана та її "веселий хлопець" фото з instagram марченко

Вікторові вже 8 місяців

"Бабулька" Оксана любить фотографуватися з онучком

Катерина ж, яка вийшла заміж за Богдана Марченка восени 2020-го, вже й встигла організувати сімейну новорічну фотосесію.

View this post on Instagram A post shared by katia (@90_katerina_60)

Нагадаємо, минулий Новий рік сімейство одіозного політика Віктора Медведчука, вочевидь, святкувало на його дачі в Жденієво, яку називають "Закарпатським Межигір'ям".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Досі відчуваю докори сумління: "не найкраща мати" Марченко привітала сина з днем народження