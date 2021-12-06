"Бабулька" Марченко показалася з онуком коло ялинки
6 грудня 2021, 09:40
Онук телеведучої Оксани Марченко, 8-місячний Віктор готується до своїх перших у житті зимових свят. Горда "бабулька", як назвала її невістка Катерина, попозувала з малюком коло прикрашеної ялинки.
"Круто, що в мене є онук! Веселий хлопець, із котрим ми в цьому році вперше зустрічатимемо Новий рік", - поділилася 48-річна Оксана.
Катерина ж, яка вийшла заміж за Богдана Марченка восени 2020-го, вже й встигла організувати сімейну новорічну фотосесію.
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Нагадаємо, минулий Новий рік сімейство одіозного політика Віктора Медведчука, вочевидь, святкувало на його дачі в Жденієво, яку називають "Закарпатським Межигір'ям".
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