"Пощастило не лише з чоловіком": невістка Марченко наробила новорічних селфі зі свекрухою. ФОТО

Неділя, 2 січня 2022, 13:10

Невістка Оксани Марченко Катерина, яка цьогоріч народила первістка на ім’я Віктор, поділилася із підписниками новорічними селфі.

 
Оксана та Катя стають все більше схожими одне на одну
фото instagram@90_katerina_60

"Мені пощастило не лише з чоловіком, а й зі свекрухою", – написала Катя під фото із Марченко.

 

Схоже селфі невістка зі свекрухою зробили й минулого року, який зустрічали на закарпатській дачі одіозного політика Віктора Медведчука.

Нагадаємо, Катерина заміжня за сином Марченко від першого шлюбу Богданом. У березні цього року у пари народився син, якого назвали на честь Медведчука.

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