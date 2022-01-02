"Пощастило не лише з чоловіком": невістка Марченко наробила новорічних селфі зі свекрухою. ФОТО
Неділя, 2 січня 2022, 13:10
Невістка Оксани Марченко Катерина, яка цьогоріч народила первістка на ім’я Віктор, поділилася із підписниками новорічними селфі.
"Мені пощастило не лише з чоловіком, а й зі свекрухою", – написала Катя під фото із Марченко.
Схоже селфі невістка зі свекрухою зробили й минулого року, який зустрічали на закарпатській дачі одіозного політика Віктора Медведчука.
Нагадаємо, Катерина заміжня за сином Марченко від першого шлюбу Богданом. У березні цього року у пари народився син, якого назвали на честь Медведчука.
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