"Пощастило не лише з чоловіком": невістка Марченко наробила новорічних селфі зі свекрухою. ФОТО

Невістка Оксани Марченко Катерина, яка цьогоріч народила первістка на ім’я Віктор, поділилася із підписниками новорічними селфі.

Оксана та Катя стають все більше схожими одне на одну фото instagram@90_katerina_60

"Мені пощастило не лише з чоловіком, а й зі свекрухою", – написала Катя під фото із Марченко.

Схоже селфі невістка зі свекрухою зробили й минулого року, який зустрічали на закарпатській дачі одіозного політика Віктора Медведчука.

Нагадаємо, Катерина заміжня за сином Марченко від першого шлюбу Богданом. У березні цього року у пари народився син, якого назвали на честь Медведчука.

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