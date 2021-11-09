Примиренням і не пахне: експерт розповів, що відбувається між принцами Вільямом та Гаррі

Подейкують, британські принци Вільям та Гаррі, які ще кілька років тому були дуже близькі, поки навіть не збираються миритися. Вільям не може пробачити братові його скандальних одкровень Опрі Вінфрі, які кинули тінь на всю королівську сім'ю.

Що відбувається між герцогами Кембриджським та Сассекським, довідався історик-біограф, консультант серіалу "Корона" Роберт Лейсі.

Із ним поспілкувалося видання Pаge Six.

Брати-принци поки не збираються миритися фото getty images

"Погані, однозначно погані", - так Лейсі охарактеризував нинішні стосунки братів.

Зі слів біографа, він мав розмову з кількома гостями вечірки, яку нещодавно організовував Вільям, щоби віддячити меценатам за допомогу в зведенні пам'ятника леді Ді.

"Я говорив із двома людьми з тієї вечірки, і з того, що він (Вільям) казав, було чітко зрозуміло, що його гнів по відношенню до Гаррі не минув", - засвідчив експерт.

"Він досі засмучений через те, що зробив його брат. Ніяке примирення найближчим часом не є можливим. Я маю на увазі, його не хоче жодна зі сторін. Надто багато гірких слів було сказано", - додав Лейсі.

2013-ий. До знайомства Гаррі з Меган Маркл лишалося кілька років... фото getty images

Як стало відомо біографові, це не перший великий конфлікт між Вільямом та Гаррі. Так, буцімто дійшло до сварки з криками у 2018-му році, коли новоспечена дружина молодшого принца, Меган Маркл почала кривдити персонал Кенсингтонського палацу.

"Особа, якій це описував Вільям, розказала мені, що Вільям особисто пішов шукати Гаррі по території Кенсингтона, і вони лицем до лиця з'ясовували стосунки. Закінчилося тим, що Вільям сказав: "Що ж, більше я не бажаю тебе бачити в своєму домі", - переповів Лейсі.

На думку біографа, з ворожнечі між принцами вийшла "парадоксальна користь". Вільяму, Чарльзу та Єлизаветі довелося почати активніше спілкуватися між собою, і вони стали "ефективним робочим тріо". Завдяки цьому 95-річна королева змогла бодай трохи відійти від справ.

Нагадаємо, подейкують, принц Чарльз уже намітив, як змінюватиме монархію, коли опиниться на троні.

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