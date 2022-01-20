Морозюк відповіла на закиди щодо вагітності та розсекретила розмір своїх циць

Блогерка Ірина Морозюк останнім часом не тішить підписників свого Instagram сексі-фото. Дехто навіть запідозрив, що ексдружина футболіста Миколи Морозюка знову при надії. Але ні.

Причина виявилася прозаїчнішою: Іра зараз "не в формі".

Шанувальники вже скучили за пікантними світлинами від Ірини

Утім Морозюк уже активно взялася за себе і показала одне з тренувань.

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А ще, відповідаючи на запитання у сторіс, кралечка відповіла на запитання щодо розміру своїх імплантів.

Нагадаємо, свого часу Ірина розказувала, що пристойні силіконові циці обходяться приблизно в 5 тисяч євро. Та й у цілому бути "модною дівчинкою" - це недешеве задоволення.

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