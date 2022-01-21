"Соромно навіть зараз": Стужук розповіла, як страждала на булімію

Блогерка Софія Стужук, яка нещодавно розповіла про свої доходи, продовжила чесно відповідати на питання підписників. Зокрема, і про проблеми із харчуванням.

Виявляється, блогерка торік страждала від розладів харчової поведінки.

"Я розповідала, що був (розлад – ред.), але у деталі не вдавалася. Було неймовірно соромно. Сама не очікувала, що до такого "докотилася". Спершу були жахливі переїдання і від них почуття провини та ненависті до себе. Це і довело мене до того, що я почала "повертати" їжу", – написала Стужук і додала, що їй навіть зараз соромно це писати.

Розлад тривав щонайменше півроку. Були періоди, коли Софії вдавалося взяти під контроль проблему, і дівчина почала обмежувати себе в їжі. Але згодом знову зривалася.

"Дійшло до того, що у великої кількості їжі був лише один результат в основному", – розповіла блогерка.

Також Софія показала, як виглядала в різні періоди впродовж 1,5 року і, як виглядає зараз (правий нижній знімок)

Побороти проблему Стужук змогла завдяки внутрішнім змінам. За її словами, в якийсь певний момент переїдати вже не хотілося.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Саша Бо показала, як ви виглядала на піку булімії.

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