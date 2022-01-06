Стужук у білизні похвалилася схудненням та показалася в обіймах загадкового чоловіка

Блогерка Софія Стужук поділилася з підпиниками радісною новиною – вона нарешті схудла.

Скільки кіло втратила, Соня не оголосила, зате продемонструвала стрункішу себе в білизні на балконі в Буковелі.

А ще багатодітна мати показалася в обіймах чоловіка, якого поки що приховує від загалу.

У вересні минулого року Стужук активно худла протягом 3 тижнів, але результат її не задовільнив

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"Новини на сьогодні: я схудла і зараз подобаюсь собі більше, ніж будь-коли в житті. Я щаслива", - написала Соня фото з Instagram

Блогерка справді виглядає стрункішою

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