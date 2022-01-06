Стужук у білизні похвалилася схудненням та показалася в обіймах загадкового чоловіка
6 січня 2022, 14:44
Блогерка Софія Стужук поділилася з підпиниками радісною новиною – вона нарешті схудла.
Скільки кіло втратила, Соня не оголосила, зате продемонструвала стрункішу себе в білизні на балконі в Буковелі.
А ще багатодітна мати показалася в обіймах чоловіка, якого поки що приховує від загалу.
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