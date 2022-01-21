"Люблю ніжність і ніжності": Ребрик показалася в обіймах коханого

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик - "тактильна" людина, котрій дуже важливі ніжні доторки близьких. У цьому вона зізналася з нагоди Міжнародного дня обіймів, в обіймах чоловіка Андрія Дикого та з закликом обійматися.

Люблю ніжність і ніжності люблю! Люблю обіймати СВОЇХ, міцно-міцно, люблю торкатися їх, цілувати. Люблю, коли мене обіймають", - написала Ліля в Instagram.

Ліля привітала з Міжнародним днем обіймів фото з instagram ребрик

Зі слів акторки, свою сім'ю вона обов’язково обіймає вранці, перед сном і щоразу після розлуки, навіть якщо вона тривала лише кілька годин.

Реклама:

"Хоч на ранковий ефір, але не виходжу з дому, поки не обійму своїх. І після пізніх нічних зйомок, коли повертаюся і всі вже сплять, обов’язково хоч би легенько обійму. Не боюся показувати свої почуття СВОЇМ, бо життя насправді таке коротке. Прямо зараз підіть - обійміть СВОЮ людину: донечку, сина, чоловіка чи жінку, батьків, друзів! #поділисьобіймами просто цієї миті! Любіть одне одного, цінуйте і не бійтеся проявляти своїх почуттів! Це зовсім неважко ❤️", - запевнила зірка.

Нагадаємо, раніше Ребрик ділилася своїми думками про жіночу сексуальність.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Цього так не вистачає": Ребрик зворушила мережу родинним ФОТО

"Спільні мрії та план на наступну 5-річку": Ребрик розповіла, що вони з Диким подарували одне одному