26-річна Гросу розказала, що робить зі своїм обличчям

Співачка Аліна Гросу запевняє, що у косметолога робить лише процедури з догляду і ніяких уколів ботоксу.

А ще артистка продовжує переконувати всіх, що ніколи не робила пластику.

Про це Аліна розказала в інтерв’ю телеканалу "Україна".

"До косметолога я приходжу тільки на доглядові процедури. У чому б мене не підозрювали, але ніякого ботоксу ані над бровами, ані в щоках, ніде на обличчі у мене немає. Поки мені ефективно допомагає звичайна доглядова косметика, яка зволожує, і декоративна, яка підкреслює те, що і так добре", – наголосила Гросу.

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Також Аліна зауважила, що їй набридли запитання про зовнішність. Вона навіть була готова пройти детектор, аби довести свою правоту.

"У мене досить маленький ніс, і я ним пишаюся, з таким я народилась. До речі, у мого молодшого брата ніс абсолютно ідентичний, і я розумію, що він буде таким же дрібним. Хоча його не будуть звинувачувати в пластиці, тому що він хлопчик", – зауважила Аліна.

Аліна запевняє, що має такий самий ніс, як і її менший братик

Нагадаємо, раніше Гросу вже заявляла, що пластика їй не потрібна.

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