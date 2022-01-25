Зеленська романтично привітала чоловіка з 44-річчям, попросивши дивитися на неї

Перша леді Олена Зеленська, вітаючи свого чоловіка Володимира з днем народження, продовжує підходити до цього креативно. Якщо минулого року це було селфі з незвичного ракурсу, то цьогоріч, із нагоди 44-річчя - випадковий кадр та ніжне зізнання.

"Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом", - написала Олена в Instagram.

Олена вважає, що так Володимир міг дивитися лише на неї. А раптом на Єрмака? фото з instagram зеленської

"З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!", - додала вона.

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Як відомо, свій 44-ий день народження Зеленська святкуватиме в лютому. Ймовірно, від керманича слід чекати нового віршика для коханої.

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