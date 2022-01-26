Дементьєва в спідньому показала результати своїх домашніх тренувань. ФОТО
26 січня 2022, 13:00
Модель Юліана Дементьєва – не фанатка "заліза". Натомість вона тренується за власною програмою вдома.
Результатами цих тренувань, про які вона детально розповідала раніше, Юліана поділилася у своєму Instagram.
Крім домашнього фітнесу, Дементьєва практикує кікбоксинг, якому також завдячує своєю формою.
Нагадаємо, Дементьєва нещодавно розповіла про свій раціон. Неочікувано, але модель дозволяє собі текілу, каву й навіть інколи влаштовує голодування.
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