Дементьєва в спідньому показала результати своїх домашніх тренувань. ФОТО

Середа, 26 січня 2022, 13:00

Модель Юліана Дементьєва – не фанатка "заліза". Натомість вона тренується за власною програмою вдома.

Результатами цих тренувань, про які вона детально розповідала раніше, Юліана поділилася у своєму Instagram.

 
 

Крім домашнього фітнесу, Дементьєва практикує кікбоксинг, якому також завдячує своєю формою.

 
 
Тільки погляньте на цей сталевий прес)
 
А це, Юліана виклала останні фото із Таїланду, де відпочивала разом із чоловіком, ексдепутатом В’ячеславом Константіновським
фото instagram@yulianadementieva

Нагадаємо, Дементьєва нещодавно розповіла про свій раціон. Неочікувано, але модель дозволяє собі текілу, каву й навіть інколи влаштовує голодування.

  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Дементьєва у Таїланді похвалилася спортивним тілом у бікіні. ФОТО

Модель Спорт Оголення

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Ще по темі
IDEALMEDIA
Останні матеріали
Більше матеріалів