Бреда Пітта запідозрили в романі з сусідкою

Американському акторові Бреду Пітту, який після розлучення з Анджеліною Джолі офіційно ще ні з ким не зустрічався, закидають черговий таємний роман. Подейкують, голлівудський серцеїд запав на 35-річну шведську співачку та модель Люкке Лі.

Жіночка мешкає поруч із Піттом у Лос-Анджелесі, через що парочці буцімто і вдається приховувати від усіх свої стосунки.

Про це пише The Daily Mail.

Люкке - сусідка та ймовірна нова дівчина Бреда Пітта фото getty images

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"У Бреда та Люкке так легко виходить не палитися, бо вони сусіди. Це ідеально для Бреда, коли той, хто йому подобається, живе так близько", - зазначило джерело.

Цікаво, що жодних спільних фото Бреда та Люкке дійсно ще не вдалося зробити навіть папараці. Але чутки про їхній роман усе одно ходять. Їхні стосунки буцімто зав'язалися в середині минулого року.

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Щоправда, в Instagram-акаунті Deuxmoi, присвяченому зірковим пліткам, стверджується, що вони "просто друзі". Речники Пітта і Лі про це поки що ні пари з вуст.

Нагадаємо, 58-річний Бред колись жартував, що варто йому бодай постояти поруч із якоюсь жінкою, її одразу записують у його подружки. Як відомо, Анджеліну Джолі нещодавно запідозрили у романі зі співаком The Weekend, який іще й сам підігрів ажіотаж своєю новою піснею.

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