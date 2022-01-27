Бреда Пітта запідозрили в романі з сусідкою

Американському акторові Бреду Пітту, який після розлучення з Анджеліною Джолі офіційно ще ні з ким не зустрічався, закидають черговий таємний роман. Подейкують, голлівудський серцеїд запав на 35-річну шведську співачку та модель Люкке Лі.

Жіночка мешкає поруч із Піттом у Лос-Анджелесі, через що парочці буцімто і вдається приховувати від усіх свої стосунки.

Про це пише The Daily Mail.

Люкке - сусідка та ймовірна нова дівчина Бреда Пітта фото getty images

"У Бреда та Люкке так легко виходить не палитися, бо вони сусіди. Це ідеально для Бреда, коли той, хто йому подобається, живе так близько", - зазначило джерело.

Цікаво, що жодних спільних фото Бреда та Люкке дійсно ще не вдалося зробити навіть папараці. Але чутки про їхній роман усе одно ходять. Їхні стосунки буцімто зав'язалися в середині минулого року.

Раніше Бредові закидали романи з моделлю акторкою та професоркою фото getty images

Щоправда, в Instagram-акаунті Deuxmoi, присвяченому зірковим пліткам, стверджується, що вони "просто друзі". Речники Пітта і Лі про це поки що ні пари з вуст.

Нагадаємо, 58-річний Бред колись жартував, що варто йому бодай постояти поруч із якоюсь жінкою, її одразу записують у його подружки. Як відомо, Анджеліну Джолі нещодавно запідозрили у романі зі співаком The Weekend, який іще й сам підігрів ажіотаж своєю новою піснею.

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