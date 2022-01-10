The Weekend у новій пісні підтвердив роман із Джолі?
Американську акторку Анджеліну Джолі та канадського співака The Weekend запідозрили у романі ще у вересні 2021-го.
Тоді парочку підловили на виході із ресторану у Санта-Моніці, після чого зірок ще кілька разів бачили разом.
Ніхто з них не коментував чутки про стосунки. Однак днями виконавець все ж підлив олії у вогонь.
Як повідомляє Buzzfeed, після виходу пісні Here We Go… Again особливо уважні фани помітили, що у тексті є такі рядки:
"І моя нова дівчина – вона кінозірка", – йдеться у пісні.
На думку прихильників, The Weekend відкрив карти й "підтвердив" чутки.
“my new girl, she a movie star”— kris FM 📡 (@ibleedoutxo) January 7, 2022
me: ang—angelina jolie? #DawnFM pic.twitter.com/cRsbjwwsN2
Нагадаємо, після скандального розлучення з актором Бредом Піттом Джолі бачили на побаченні із колишнім чоловіком Джонні Лі Міллером, а також закидали романи із акторами Джаредом Лето та Джонні Деппом.