The Weekend у новій пісні підтвердив роман із Джолі?

Американську акторку Анджеліну Джолі та канадського співака The Weekend запідозрили у романі ще у вересні 2021-го.

Тоді парочку підловили на виході із ресторану у Санта-Моніці, після чого зірок ще кілька разів бачили разом.

Ніхто з них не коментував чутки про стосунки. Однак днями виконавець все ж підлив олії у вогонь.

У "парочки" чимала різниця у віці – 15 років фото instagram@angelinajolie

Як повідомляє Buzzfeed, після виходу пісні Here We Go… Again особливо уважні фани помітили, що у тексті є такі рядки:

"І моя нова дівчина – вона кінозірка", – йдеться у пісні.

На думку прихильників, The Weekend відкрив карти й "підтвердив" чутки.

Нагадаємо, після скандального розлучення з актором Бредом Піттом Джолі бачили на побаченні із колишнім чоловіком Джонні Лі Міллером, а також закидали романи із акторами Джаредом Лето та Джонні Деппом.