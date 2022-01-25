Іменинниця Кароль зізналася, чому з 25-ти років не святкує дні народження

25-го січня свій день народження відзначає не лише президент Володимир Зеленський, а і співачка Тіна Кароль.

Артистці виповнилося 37, і тільки зараз вона зізналася, що вже 12 років не святкує свої дні народження.

Чому так – Тіна пояснила в Instagram і показала кілька архівних фото і відео.

"Суть така: з 25 років, як тільки ми почали боротися із чоловіком за життя, я не святкувала жодного Дня Народження!", - зізналася Кароль.

Тіна виклала фото з маленьким сином

"Завжди обирала сидіти в студії, співати, зніматися в "Голосі" або тікати від зайвих очей та привітань на Північний полюс до північного сяйва. Це лише день, але так багато в ньому сподівань. Дякую за вітання", - написала Тіна.

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Нагадаємо, уже 9 років, як Тіна Кароль запевняє, що головним чоловіком її життя є син Веніамін.

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