Іменинниця Кароль зізналася, чому з 25-ти років не святкує дні народження
25-го січня свій день народження відзначає не лише президент Володимир Зеленський, а і співачка Тіна Кароль.
Артистці виповнилося 37, і тільки зараз вона зізналася, що вже 12 років не святкує свої дні народження.
Чому так – Тіна пояснила в Instagram і показала кілька архівних фото і відео.
"Суть така: з 25 років, як тільки ми почали боротися із чоловіком за життя, я не святкувала жодного Дня Народження!", - зізналася Кароль.
"Завжди обирала сидіти в студії, співати, зніматися в "Голосі" або тікати від зайвих очей та привітань на Північний полюс до північного сяйва. Це лише день, але так багато в ньому сподівань. Дякую за вітання", - написала Тіна.
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Нагадаємо, уже 9 років, як Тіна Кароль запевняє, що головним чоловіком її життя є син Веніамін.
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