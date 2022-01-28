"Бабки" та машини – не головне: Седокова дала підліткам 5 порад про життя. ВІДЕО

Співачка Анна Седокова, схоже, виходить за рамки своєї творчої професії. В Instagram зірка взялася роздавати поради підліткам, про що записала навіть окреме відео.

Седокова, яка, до речі, виховує трьох дітей, виділила "Топ-5 порад". На думку артистки, її слова будуть актуальні, як для людей у віці 12-ти, так і 92-х років.

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"Пам’ятайте, що найголовніше у вашому житті – ви, а не інша людина. Займайтеся своїм розвитком. Ходіть до спортзалу. Адже чим раніше ви почнете туди ходити, тим краще ваше тіло буде", – говорить Седокова, додаючи, що починати варто у 11-13 років.

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Найважливішу людину треба тішити і балувати фото instagram@annasedokova

"Мрійте дуже масштабно. Пам’ятайте, що ви нічим не лімітовані. Виможете добитися всього. Ви можете зараз зняти відео, яке залетить на багато мільйонів… Приймайте своїх батьків такими, якими вони є. І пам’ятайте, що у кожного має бути своє надзавдання. І надзавдання – це не "бабки" та машини, це – дещо більше", – звертається до підлітків Седокова.

І не лише келихом вина балувати, а і приватним джетом)

Сама Седокова, мабуть, своє "надзавдання" вже виконала, адже вона може собі дозволити спорткари, на фоні яких красується у соцмережах. Ну а спорткари, звісно, коштують чималих "бабок".

І хоча співачка намагалася вкласти у молоді голови крихту свого світогляду, підписники не оцінили благородні наміри. У коментарях Аню назвали егоїсткою, але зірка не розгубилася. Седокова вирішила пояснити, що від любові до себе всі будуть у виграші.

"Шкода, що для деяких любити себе і поважати себе означає бути поганим. Я там була. Більше туди не збираюся… Людина, яка себе любить… не дозволить себе принижувати, він не буде принижувати інших… Він повноцінний. Він не шукає себе у стосунках чи дітях… Він любить себе і не дозволяє собі їсти гидоту, вбиваючи своє тіло… Він добрий та чуйний… Любити себе не погано. Погано – не любити…", – написала Аня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Нагадаємо, раніше поради Седокової були більш практичними. Наприклад, Аня ділилася із підписниками секретами своєї дієти.

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