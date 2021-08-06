Зеленська пожалілася на поганий апетит дітей та пояснила свої кросівки в Версалі

Виявляється, перша леді Олена Зеленська зі своїми дітьми має клопіт, добре знайомий багатьом мамам. Донька та син президента не дуже добре їдять.

А ще Зеленська розказала, чому в квітні вона прийшла у Версаль у кросівках, чим добряче збурила Інтернет.

Про це вона поговорила з "Фокусом".

"Щодо кросівок була настанова від французької сторони, також ми домовилися з пані Бріжит Макрон, що будемо без підборів. Кросівки Veja стали нашим реверансом французькій стороні – і вона його помітила, це було дуже приємно", - розказала Зеленська.

"Veja – демократичний бренд, що базується на екологічності, не витрачає гроші на рекламу і працює з невеликими постачальниками. Тобто цей бренд про екологічність та свідоме споживання. Я вважаю, що зробила правильно, обравши його", - наголосила вона.

Зі слів Олени, щоби скласти гардероб першої леді, вона сама впродовж кількох місяців шукала інформацію про довжину спідниць, висоту підборів тощо. Служба протоколу їй у підборі луків не допомагає, але дружина президента працює зі стилістом, коли підбирає одяг для закордонних поїздок.

Перша леді не шкодує про свій вибір взуття для відвідин Версаля. Адже то був "реверанс"

Олена зізналася, що спочатку її пригнічувало те, що суспільство спершу фокусує увагу на її зовнішньому вигляді, а вже потім на справах.

"Я розповідала про свою програмну діяльність, а люди дивилися тільки на мою сукню і зачіску, це змінює фокус уваги. Але потім я зрозуміла, що це природно. Ми живемо в суспільстві, де людину оцінюють в першу чергу за зовнішністю. Спочатку аудиторія звертає увагу на "картинку", а потім заглиблюється у зміст моєї роботи", - зазначила Зеленська.

Говорячи про роботу, перша леді торкнулася теми реформи шкільного харчування. Та розказала, чи задоволені їжею її власні діти-школярі, 17-річна Саша та 8-річний Кирило.

"Загалом задоволені. Мої діти не дуже добре їдять, нагодувати їх чимось новим важко. Але в школі їдять, мабуть, там на них впливає колектив. У школі, де вони вчаться, заборонено приносити свою їжу, водночас там різноманітне меню, і в них є вибір", - пояснила вона.

Нагадаємо, діти Зеленських навчаються в Новопечерській школі, де рік, залежно від класу, коштує приблизно 12-14 тисяч доларів.

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