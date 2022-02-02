Міддлтон у спортивних луках завзято покидала м'яча на камеру. ОНОВЛЕНО

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон змінила вишукані вбрання на спортивний лук, віртуально поперекидавшись м'ячем для регбі зі спортсменами.

У такий оригінальний спосіб дружина принца Вільяма оголосила, що стає патронесою організацій Rugby Football League та Rugby Football Union, які назвала "фантастичними".

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До речі, раніше ними офіційно опікувався принц Гаррі, та оскільки онук королеви Єлизавети відмовився від виконання королівських обов'язків, ця честь перейшла до його невістки.

Згодом Міддлтон відвідала й стадіон, де теж не стала пасти задніх.

Кейт відвідала тренування з регбі Фото Getty Images

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Обережно, не впустіть майбутню королеву! Фото Getty Images

Як відомо, Кетрін - палка фанатка спорту і може грати в волейбол навіть у взутті на високій танкетці.

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