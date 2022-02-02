Міддлтон у спортивних луках завзято покидала м'яча на камеру. ОНОВЛЕНО
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон змінила вишукані вбрання на спортивний лук, віртуально поперекидавшись м'ячем для регбі зі спортсменами.
У такий оригінальний спосіб дружина принца Вільяма оголосила, що стає патронесою організацій Rugby Football League та Rugby Football Union, які назвала "фантастичними".
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До речі, раніше ними офіційно опікувався принц Гаррі, та оскільки онук королеви Єлизавети відмовився від виконання королівських обов'язків, ця честь перейшла до його невістки.
Згодом Міддлтон відвідала й стадіон, де теж не стала пасти задніх.
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Як відомо, Кетрін - палка фанатка спорту і може грати в волейбол навіть у взутті на високій танкетці.
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