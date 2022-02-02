"Що за біла мармиза?": Onuka "приревнувала" чоловіка через фотосет із 1,5-річним сином

Співачка Onuka (Ната Жижченко – справжнє ім’я) та музичний продюсер Євген Філатов (The Maneken) вперше стали батьками у травні 2020-го. Пара не часто ділиться подробицями особистого життя, але інколи постить зворушливі фото синочка Олександра, якому на весні виповниться 2 роки.

Черговими кадрами із сімейного фотосету поділився Євген у своєму Instagram.

"Мої", – лагідно написав він під постом.

Маленька копія тата фото i nstagram@themaneken

На знімках позує не лише малюк, але й Ната, яка жартома прокоментувала пост чоловіка.

Здається, малюку позувати подобається більше, ніж мамі

Євген швидко "поставив" всіх на місце)

Нагадаємо, нещодавно Onuka представила спільну роботу із Юлією Саніною (The Hardkiss), Артемом Півоваровим та alyona alyona. Музичним продюсером композиції став The Maneken.

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