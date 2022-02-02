"Що за біла мармиза?": Onuka "приревнувала" чоловіка через фотосет із 1,5-річним сином

Середа, 2 лютого 2022, 14:30

Співачка Onuka (Ната Жижченко – справжнє ім’я) та музичний продюсер Євген Філатов (The Maneken) вперше стали батьками у травні 2020-го. Пара не часто ділиться подробицями особистого життя, але інколи постить зворушливі фото синочка Олександра, якому на весні виповниться 2 роки.

Черговими кадрами із сімейного фотосету поділився Євген у своєму Instagram.

"Мої", – лагідно написав він під постом.

 
Маленька копія тата
фото instagram@themaneken
 

На знімках позує не лише малюк, але й Ната, яка жартома прокоментувала пост чоловіка.

 
Здається, малюку позувати подобається більше, ніж мамі
 
 
 
Євген швидко "поставив" всіх на місце)

Нагадаємо, нещодавно Onuka представила спільну роботу із Юлією Саніною (The Hardkiss), Артемом Півоваровим та alyona alyona. Музичним продюсером композиції став The Maneken.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

ONUKA: Боляче навіть в Арктичному безлюдді бачити пластикове сміття

ONUKA озброїлася луком зі старих лиж та розкрила свій головний страх. ВІДЕО

ONUKA показала синочка в його перший день народження. Мімімі-ФОТО

ONUKA

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Ще по темі
IDEALMEDIA
Останні матеріали
Більше матеріалів