"Що за біла мармиза?": Onuka "приревнувала" чоловіка через фотосет із 1,5-річним сином
Співачка Onuka (Ната Жижченко – справжнє ім’я) та музичний продюсер Євген Філатов (The Maneken) вперше стали батьками у травні 2020-го. Пара не часто ділиться подробицями особистого життя, але інколи постить зворушливі фото синочка Олександра, якому на весні виповниться 2 роки.
Черговими кадрами із сімейного фотосету поділився Євген у своєму Instagram.
"Мої", – лагідно написав він під постом.
На знімках позує не лише малюк, але й Ната, яка жартома прокоментувала пост чоловіка.
Нагадаємо, нещодавно Onuka представила спільну роботу із Юлією Саніною (The Hardkiss), Артемом Півоваровим та alyona alyona. Музичним продюсером композиції став The Maneken.
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