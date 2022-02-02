Котики палять: Порошенко засвітив кумедний фемілі-лук із дружиною
Середа, 2 лютого 2022, 16:59
Дружина експрезидента Петра Порошенка, Марина, яка вчора святкувала свій 60-ий день народження, навряд чи похвалиться в мережі всіма подарунки, які отримала. Але один із них її чоловік усе ж засвітив.
"Друзі та колеги вітали Марину з Днем народження) А подарунок дістався і мені", - написав політик у Instagram, показавши себе з коханою в парних футболках.
Смішних котів із люльками Порошенкам презентувала команда "Європейської солідарності". Співголова фракції Ірина Геращенко написала про це в Facebook, привітавши "найкращих тигрів".
Нагадаємо, в Марини є фартушок із написом "королева кухні".
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