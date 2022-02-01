Порошенко привітав дружину з 60-річчям: Любов міцнішає з кожним днем

Колишня перша леді Марина Порошенко 1-го лютого святкує 60-ий день народження.

Ювілярку палко привітав у мережі чоловік, Петро Порошенко, зацитувавши вірш Василя Симоненка "Дотліває холод мій у ватрі..." та згадавши перше побачення.

"...Цей вірш Василя Симоненка дуже добре описує мої почуття, коли більш як 37 років тому ми з тобою пішли на перше побачення на фільм "Ромео і Джульєтта". Уже тоді я зрозумів, ти - кохання всього мого життя", - запевнив експрезидент.

Марина Порошенко святкує ювілей фото з instagram порошенка

"Сьогодні, як і кожного дня, кажу тобі: палко кохаю тебе. І ця любов міцнішає з кожним днем. З днем народження, моя Марино", - написав він.

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Нагадаємо, нещодавно 56-річний Порошенко показував свою кохану без мейкапу, і вони з нею стали героями фотожаб.

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