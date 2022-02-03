"Завкафедрою естрадного співу": Поплавський заінтригував співпрацею з відомою співачкою
Співачка Тіна Кароль буцімто отримала високу посаду в столичному Університеті культури. Про це написав його ректор Михайло Поплавський у Instagram, щоправда, потім дещо напустивши туману.
"Тіна Кароль - завкафедрою естрадного співу в Університеті культури", - оголосив "співаючий ректор", виклавши серію спільних фото з Тіною.
Утім, як повідомили ТаблоID у оточенні Кароль, цим гучним оголошенням ректор лише розіграв свою аудиторію, і співачка кафедру в виші не очолить. Принаймні, найближчим часом.
У наступному дописі він Поплавський поцікавився в підписників: "Як ви вважаєте, Тіна Кароль очолить кафедру? Так чи ні?", іще й створив опитування у сторіз.
Судячи з реакцій фолловерів Поплавського, Кароль на чолі кафедри були би дуже раді.
Нагадаємо, нещодавно Тіна зізналася, що хоче стати історичною особистістю, та не виключала, що піде в політику.
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