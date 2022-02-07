"Залишилася пишкою, не переживайте": схудла на 35 кіло солістка Kazka покрасувалася в корсеті та відповіла на хейт
Фронтвуман гурту Kazka Олександра Заріцька, мабуть, уже має міцнющий імунітет до хейту. Якщо раніше зірці "прилітало" через її пишні форми, то тепер, коли вона скинула 35 кіло, декому й це не подобається.
У Instagram Саша відповіла коментаторці, яка написала їй, що тепер вона стала "як всі", а от пишкою, мовляв, мала індивідуальність.
У сторіс же Заріцька засвітила свою струнку фігурку в корсеті, який надягла для нової фотосесії.
Також Олександра продемонструвала лук, у якому була на Ukrainian Fashion Week.
Нагадаємо, співачка не робить секрету з того, як їй вдалося схуднути. Вона навіть запрошує тих, хто прагне такого ж результату, радитися з нею в Instagram.
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