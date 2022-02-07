Луценко привітав свою жінку-вулкан із 56-річчям. ФОТО

7-го лютого колишній депутатці Ірині Луценко виповнилося 56 років.

З цієї нагоди її чоловік, колишній генпрокурор Юрій Луценко запостив у Facebook фото іменинниці, яку порівняв із вулканом.

"Життя біля вулкану - цікаве і насичене. Особливо, якщо ти й сам вулкан:) Сьогодні даруємо Ірі любов, радість та усмішки. З днем народження, моя кохана!", - написав Луценко.

Цим фото Луценко привітав свою вулканічну жінку

Іменинниця теж не забула про соцмережі і запостила понад 20 фото у своєму Facebook.

"Ми разом - і це прекрасно! Живемо! Україна прекрасна! І МИ в ній!", - написала Луценко.

Луценки у шлюбі з 1988 року

Ми разом - і це прекрасно! Живемо! Україна прекрасна! І МИ в ній! Posted by Ірина Луценко on Monday, February 7, 2022

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