Луценко привітав свою жінку-вулкан із 56-річчям. ФОТО
7-го лютого колишній депутатці Ірині Луценко виповнилося 56 років.
З цієї нагоди її чоловік, колишній генпрокурор Юрій Луценко запостив у Facebook фото іменинниці, яку порівняв із вулканом.
"Життя біля вулкану - цікаве і насичене. Особливо, якщо ти й сам вулкан:) Сьогодні даруємо Ірі любов, радість та усмішки. З днем народження, моя кохана!", - написав Луценко.
Іменинниця теж не забула про соцмережі і запостила понад 20 фото у своєму Facebook.
Ми разом - і це прекрасно! Живемо! Україна прекрасна! І МИ в ній!Posted by Ірина Луценко on Monday, February 7, 2022
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