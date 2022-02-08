48-річна Торі Спеллінг витягне грудні імпланти, які вставила ще майже за часів "Району Беверлі-Хіллз"

Американська акторка Торі Спеллінг оголосила, що видалить "прострочені" грудні імпланти, які простояли в неї цілих 20 років. Зірка "Району Беверлі-Хіллз" планує вставити нові - ще більші.

Операцію призначено на 26-те лютого. Про це вона сказала в інтерв'ю E! News.

Спеллінг проходила з силіконовими імплантами цілих 20 років фото з instagram спеллінг

"Я вставила їх, коли була дуже молода. І я не знала, що в певний момент в них закінчиться термін придатності. Не знала, що доведеться робити це знову", - зізналася 48-річна актриса.

Про те, що їй потрібно замінити імпланти, Спеллінг говорила ще декілька років тому. Але наважилася лише тепер, бо її вмовила 13-річна донька Стелла. Зі слів Торі, дівчинка дізналася, якими ускладненнями носіння "старих" грудей загрожує її мамі, та стала постійно їй про це нагадувати.

Акторка нарешті дозріла до операції

"На мене справді подіяло, коли донька прийшла та сказала: "Мамо, я переживаю. Ти маєш їх вийняти. Ти багато років мені говорила, що тобі треба переробити свої циці", - поділилася Торі.

За даними організації FDA, кожна п'ята пацієнтка потребує заміни силіконових імплантів уже впродовж 10 років після встановлення. І чим довше жінка їх носить, тим вищим стає ризик ускпаднень: розривів, зморщення, асиметрії, болю, інфекцій тощо.

Раніше в шоу Jeff Lewis Live Спеллінг прохопилася, що планує замінити імпланти на більші. Зараз актриса носить розмір DD.

Нові циці зірки будуть іще більші

У "Районі Беверлі-Хіллз" Донна мала скромніші форми. Актриса вставила імпланти через кілька років після завершення серіалу

Нагадаємо, торік телеведуча і спортсменка Лєра Крук розказувала, яким жахіттям для неї обернулася планова заміна імплантів.

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