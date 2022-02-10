Руслана розказала, що коле собі в обличчя і чому їздить по секс у Карпати

Співачка Руслана Лижичко, яка нещодавно зізналася, що дозріла до материнства, зважилася на нове одкровення.

Виявляється, вони з чоловіком, продюсером Олександром Ксенофонтовим сплять у різних спальнях і надають перевагу любощам не вдома.

Чому так, артистка розповіла "ЖВЛ".

"Я взагалі не люблю спати вдвох із Сашком... У нас окремі кімнати і окремі спальні. Я встаю за ніч, чаю там попити сто разів із медом, ще щось там собі поробити, бо мені натхнення прийшло - він втомився від мене", - пояснила 48-річна Руслана.

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Руслана та Олександр одружені вже 26 років фото з facebook руслани

"Якщо вже пішло на ці одкровення, то романтично (кохатися - ред.) якраз не вдома. Всі подружжя знають, що вдома - вже не те, а от тільки кудись вибрався, невідомо де, то там хоч у машині. Але воно працює. Ми завжди виїжджали для цього в Карпати, більше скажу, дуже хотілося саме ось цього драйву... Карпати супер-, гіперсексуальні", - поділилася вона.

Нагадаємо, торік Руслана ошелешила шанувальників, показавши, як їй вколюють філлери в губи. Утім співачка запевнила: то була лише "невеличка корекція".

"Це швидше була вітамінна процедура, ніж буквально ботокс. Я навіть не знаю, як він виглядає, тобто я жодного разу собі нічого ніде не зробила", - підкреслила зірка.

"Єдине, що треба робити - в мене дуже активна міміка. Це зовсім інший препарат, і він блокує, блокада називається, отут робиться і тут (показує на чоло та під очима - ред). Все", - додала вона.

Нагадаємо, нещодавно Руслана звернулася до президента Володимира Зеленського та заявила, що відчуває в ньому страх.

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