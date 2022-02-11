Притула задля романтики з коханою дзвонить Любі, яка розуміє його з пів слова

Телеведучий Сергій Притула в День закоханих не залишить без романтики свою дружину Катерину, хоча сам до цього свята ставиться скептично. Проте своїй половині він дарує квіти не лише з якохось урочистих нагод.

Про це 40-річний шоумен розповів за лаштунками телешоу "Ігри талантів".

"Я завжди закриваю очі на те, що це абсолютно маркетологічна історія. Проте якщо людям хочеться максимально загострити свої почуття саме в цей день шляхом якихось поцілунків і романтичних вечорів, чому ні? Я ніколи не надавав якогось серйозного значення цьому святу, але знаю, що для моєї дружини це важливий день і вона хоче в цей момент додаткової уваги", - поділився Притула.

Для дружини Сергія 14-те лютого - важливий день

"Тому розумію, що своє ставлення треба іноді запхати глибоко в кишеню і зробити так, щоб людині, яка тебе любить, теж було приємно від твоєї уваги. Головне – щоб було з ким святкувати День святого Валентина", - зазначив телеведучий.

Причому Сергій має особисту постачальницю квітів, із дуже доречним іменем - Любов.

"Я дарую жінці квіти не по датах, а коли знаю, що сьогодні цим можу зробити їй додаткову приємність. І коли їду додому, телефоную Любі, яка за дві вулиці від нашого помешкання має невеличку квіткову крамницю. Кажу: "Люба, время подлета вертушки 30 минут". Це означає, що за 30 хвилин Люба має скласти якусь ікебану, маленький букетик. Вона в мене запитує: "Що ви сьогодні хочете?" Я відповідаю: "Прикрасити чимось яскравим цей буденний вечір", - розповів Притула.

Притула дарує коханій квіти й без приводу

"Я приїжджаю, а там чекає якесь різнобарв’я кольорів. Люба вже знає, що мені потрібно, коли, наприклад, у кума день народження або коли мене не було вдома 4 дні. У нас із нею розуміння з пів слова", - похвалився він.

Нагадаємо, в Сергія з Катериною є двійко спільних доньок. А від першого шлюбу телеведучий має сина.

Фото з Instagram Притули та його дружини

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