"Я почувалася мертвою": Огнєвіч пригадала, як була на межі самогубства

Співачка Злата Огнєвіч зізналася, що в її минулому був темний період, коли вона думала про те, щоби вкоротити собі віку. Проте, дійшовші до межі, артистка знайшла в собі сили повернутися, адже усвідомила, що життя варте того, щоби його жити.

Про це 36-річна "Холостячка" розповіла Катерині Осадчій у "Світському житті".

Злата пройшла через непрості випробування фото з instagram огнєвіч

"Я зробила висновок, що життя занадто прекрасне, щоб страждати й щоб закінчити його самогубством. Навіть якщо в цьому житті коїться біль, розпач, душевні драми, — все одно життя занадто прекрасне, щоб вкоротити собі віку. І коли я це зрозуміла, сидячи, плачучи, я просила в той момент пробачення у Всесвіту, що я дійшла взагалі до цієї чорної ями", - поділилася Огнєвіч.

"Я вибралась. Це сталося через мій особистий стан, занепад. Я розуміла, що я нікому не потрібна, не потрібна собі", - додала вона.

Зі слів Злати, цей переламний момент стався в 2015-му році.

Співачка думала про те, щоби обірвати своє життя

"Я втратила смак до життя, до їжі. У мене відбулися аутоімунні розлади. Я почувалася мертвою. Тільки яка дихає, лягає спати, прокидається. Але мертва. Цьому передувала депресія, самокопання і все інше. Я дійшла до того самого моменту, з якого не повертаються. Але я повернулася", - розказала вона.

Нагадаємо, раніше Огнєвіч розповідала, що через стрес і надмірні навантаження в неї бувають панічні атаки.

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