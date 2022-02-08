Огнєвіч в обтислих лосинах показала, як прокачала витривалість. ФОТО
Вівторок, 8 лютого 2022, 11:50
Співачка Злата Огнєвіч, яка є пристрасною прихильницею здорового способу життя та спорту, вкотре показала, як підтримує форму.
Зірка зашерила свій воркаут та поділилася вправами, які тримають найважливіші м’язи (спойлер: сідниці) в тонусі.
Нагадаємо, у січні Злата Огнєвіч зустріла 36-й день народження у подорожі Африкою. Зірка спонтанно гайнула на Занзібар та потішила мережу купою спекотного контенту.
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