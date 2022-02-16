"Це – наш дім": Горова про рішення Mozgi Group залишитися в Україні на тлі загрози вторгнення Росії
Співзасновниця та CEO компанії Mozgi Group Ірина Горова виступила із заявою щодо позиції продакшену у нинішній ситуації загрози повномасштабного вторгнення Росії.
Заяву Ірина опублікувала у своїх соцмережах.
"Хочу наголосити, що ми усією командою залишаємося в Україні, на своїх місцях, та продовжуємо активно працювати, творити та створювати", – сказала Ірина.
"Україна, MOZGI GROUP – це наш дім, який ми любимо, яким надихаємося. І ми й надалі будемо творити історію саме тут!", – підсумувала вона.
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У коментарях підписники Горової схвально відреагували на це рішення та подякували за таку позицію.
Нагадаємо, гурт Антитіла виступили із заявою про приєднання до Сил Територіальної оборони ЗС України.
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