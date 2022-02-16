Положинський підписав контракт зі Збройними силами України
16 лютого 2022, 13:29
Музикант Олександр Положинський, який у 2020 році покинув гурт "Тартак", повідомив шанувальникам, що підписав контракт зі Збройними силами України.
Артист повідомив у Facebook, що проходитиме військову службу в резерві ЗСУ.
"Це мало статися 10-ма днями раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ. І так, вже здоровий", - написав музикант.
До речі, гурт Антитіла нещодавно оголосив, що вони приєдналися до Тероборони.
Нагадаємо, у 2020 році Положинський відмовився від Ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, який йому хотів дати Зеленський.
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