Положинський підписав контракт зі Збройними силами України

Музикант Олександр Положинський, який у 2020 році покинув гурт "Тартак", повідомив шанувальникам, що підписав контракт зі Збройними силами України.

Артист повідомив у Facebook, що проходитиме військову службу в резерві ЗСУ.

"Це мало статися 10-ма днями раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ. І так, вже здоровий", - написав музикант.

Олександр надав фотодоказ фото з Facebook

До речі, гурт Антитіла нещодавно оголосив, що вони приєдналися до Тероборони.

Нагадаємо, у 2020 році Положинський відмовився від Ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, який йому хотів дати Зеленський.

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