Зірка "Вікінгів" Кетрін Віннік підтримала Україну у День єдності. ФОТО

Канадська акторка українського походження Кетрін Віннік, найбільш відома за роллю Лагерди у серіалі "Вікінги", продовжує слідкувати за напруженою ситуацію довкола загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зірка вже висловлювала підтримку Україні. Цього разу Кетрін опублікувала нове фото із Києва, символічно у День єдності 16-го лютого.

"Відстоюю Україну", – написала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katheryn Winnick (@katherynwinnick)

Нагадаємо, у Кетрін українське коріння. Актриса знає мову й у дитинстві спілкувалася виключно нею. Кетрін закінчила українську школу у Канаді, а також належала до української скаутської організації "Пласт".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Жовто-блакитні Зеленські, Тимошенко з чоловіком і гімн Бужинської: зірки і політики об’єдналися у патріотичному челенджі

"Це – наш дім": Горова про рішення Mozgi Group залишитися в Україні на тлі загрози вторгнення Росії

"Хочу вибачитися перед українцями": Аліна Паш прокоментувала скандал із довідкою