Жовто-блакитні Зеленські, Тимошенко з чоловіком і гімн Бужинської: зірки і політики об’єдналися у патріотичному челенджі

На тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну 16-те лютого було проголошено Днем єдності.

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська опублікували спільний пост на своїх сторінках в Instagram і запустили челендж, який наразі вже підтримало чимало відомих українців.

"Цей день — наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат і териконів. На узбережжі Чорного й Азовського морів… Україна! Разом! І назавжди!", – написав він.

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Приєдналася до Дня єдності й депутатка Юлія Тимошенко. Вона опублікувала у своєму Instagram світлину із чоловіком та прапором України.

"Ми з тобою однієї крові – української", – підписала вона фото.

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Серед українських спортсменів однією з перших ініціативу підтримала тенісистка Еліна Світоліна. Вона виклала сторіс із кадром під час одного зі змагань.

А телеведучий Юрій Горбунов опублікував знімок у формі збірної України з футболу.

"Ніхто ніколи не повинен нам розповідати як нам жити, з ким дружити, куди вступати і якою мовою розмовляти!! Ми – господарі у своєму домі", – написав він.

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Підтримала колегу і Леся Нікітюк. Телеведуча хоч і відпочиває наразі у Таїланді, український прапор завжди є у її валізі.

"Сьогодні День єднання. Я хочу нагадати, що ми сильна нація! Нашій силі духу можна тільки позаздрити! Всім мирного неба над головою і позитиву!", – написала Нікітюк та процитувала Тараса Шевченка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Також до челенджу приєдналася і Катерина Осадча.

"Єдність – така важлива для нас всіх зараз річ. Єдність думок, єдність дій, єдність у вмінні не панікувати. Ми показуємо всьому світу, що нас не зломити...", – написала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

У повному складі долучилася до челенджу і родина співачки Катерини Бужинської. Артистка разом із чоловіком та дітьми заспівала гімн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Бужинская (@buzhynska)

Гурт Kalush, який після участі у Нацвідборі опинився відразу у центрі кількох скандалів, теж доєднався до ініціативи. На знімку, що бенд опублікував у своєму Instagram, фронтмен Олег Псюк позує із прапором у руках.

"Ми дуже сильна нація! І в цей день ми можемо показати всьому світу, що ми єдині!", – йдеться у зверненні гурту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАЛУШ (@kalush.official)

Дружина Дмитра Монатіка Ірина теж долучилася до Дня єдності. На своїй сторінці вона запостила світлину із синами, які вдягнені у синій та жовтий светри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Підтримала патріотичний челендж і реперка alyaona alyona. Артистка запостила фото у вишиванці та закликала прихильників до об’єднання.

"Ми всі такі різні: з різних куточків, з різними діалектами, з різними традиціями, з різною кухнею, з різними смаками та вподобаннями. Але у нас так багато спільного! Жага жити щасливо, розвивати свою країну… і, головне, нас завжди, протягом всієї історії України, єднало бажання жити під мирним небом на своїй землі", – написала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Співачка Оля Цибульська висловила свою позицію чітко та лаконічно. Зірка опублікувала світлину у футболці із написом "Киця не боїться". Вона також зауважила, що залишається в Києві.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Прима-балерина Катерина Кухар та її чоловік танцівник Олександр Стоянов також приєдналися до челенджу.

"Кожен із нас – про волю до життя, про сміливість, любов та свободу!", – написала Кухар під фото у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Свою позицію висловила також блогерка Саша Бо.

"Сьогодні День єднання. Ми незламні й незалежні. І нас з вами чекає світле майбутнє, я вірю!", – написала вона.

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