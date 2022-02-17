Дівчина Браяна Остіна Гріна знялася з його синами від Фокс та оголосила, кого та коли народить

Якщо зірка "Району Беверлі-Хіллз" Браян Остін Грін сподівався, що після чотирьох хлопців у нього народиться донечка, то дзуськи. Кохана 48-річного актора, танцівниця Шарна Берджес подарує йому ще одного сина.

Про це жінка оголосила в своєму Instagram, поділившись зворушливим фото з рученятами трьох синів коханого від Меган Фокс на своєму животі.

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"І зненацька мій світ назавжи перестав бути таким як був. Назавжди став більшим, ширшим і глибшим. Назавжди став багатшим та безумовнішим. Маленький хлопчик, десь 4-го липня 2022-го року", - повідомила Шарна.

"Браяне, я люблю нашу сім'ю, люблю те, що вона стає більшою, і люблю тебе. Як же нам так пощастило", - додала вона.

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Не забула Шарна й про старшого сина Браяна Остіна, 19-річного Кассіуса.

"Ми зробимо таке фото ще раз із тобою, щоби повісити його вдома. Любимо тебе", - написала 36-річна Берджес.

Браян Остін у своєму Instagram теж поділився новиною про стать майбутнього малюка та подякував за добрі побажання.

"Шарно, не можу дочекатися, коли побачу твою/нашу дитинку в тебе на руках", - зізнався він.

Як відомо, Кассіус - син Гріна від колеги з "Району Беверлі-Хіллз" Ванесси Марсіл. Хлопчикам від Меган - Ноа, Боді та Джорні - зараз, відповідно, 9,7 та 5 років. Якби не незапланована третя вагітність, Фокс розлучилася б із актором ще раніше.

Фото з Instagram Гріна та Берджес

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