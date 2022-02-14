Меган Фокс обтягнула форми шкіряним костюмом від українського бренду. ФОТО

Понеділок, 14 лютого 2022, 16:30

Голлівудська акторка Меган Фокс, яка нещодавно заручилася з музикантом Machine Gun Kelly, вкотре порадувала фанатів симпатичним луком.

Цього разу красуня обрала фіолетовий шкіряний бандл від українського бренду СULTNAKED.

Меган показалася у яскравому образі на фото в Instagram.

 
Парочка, як завжди, в ценрі уваги
фото з Instagram meganfox
 
Меган завершила лук сумочкою з хижим принтом

 

 
Доволі бюджетно, як для зірки Голлівуду
скріншот з СULTNAKED

Українські бренди все більше здобувають світове визнання. Нещодавно нова дівчина Каньє Веста попозувала у боді від TTSWTRS.

А ще раніше французька модель Тіна Кунакі засвітила спіднє від дизайнерки Валерії Жильової.

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Меган Фокс

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