Меган Фокс обтягнула форми шкіряним костюмом від українського бренду. ФОТО

Голлівудська акторка Меган Фокс, яка нещодавно заручилася з музикантом Machine Gun Kelly, вкотре порадувала фанатів симпатичним луком.

Цього разу красуня обрала фіолетовий шкіряний бандл від українського бренду СULTNAKED.

Меган показалася у яскравому образі на фото в Instagram.

Парочка, як завжди, в ценрі уваги фото з Instagram meganfox

Доволі бюджетно, як для зірки Голлівуду скріншот з СULTNAKED

Українські бренди все більше здобувають світове визнання. Нещодавно нова дівчина Каньє Веста попозувала у боді від TTSWTRS.

А ще раніше французька модель Тіна Кунакі засвітила спіднє від дизайнерки Валерії Жильової.

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