Меган Фокс обтягнула форми шкіряним костюмом від українського бренду. ФОТО
14 лютого 2022, 16:30
Голлівудська акторка Меган Фокс, яка нещодавно заручилася з музикантом Machine Gun Kelly, вкотре порадувала фанатів симпатичним луком.
Цього разу красуня обрала фіолетовий шкіряний бандл від українського бренду СULTNAKED.
Меган показалася у яскравому образі на фото в Instagram.
Українські бренди все більше здобувають світове визнання. Нещодавно нова дівчина Каньє Веста попозувала у боді від TTSWTRS.
А ще раніше французька модель Тіна Кунакі засвітила спіднє від дизайнерки Валерії Жильової.
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