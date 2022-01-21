Меган Фокс у біді? Мережу cтривожила "аб'юзивна" обручка актриси

Американська акторка Меган Фокс, яка покинула батька трьох своїх дітей заради співака Machine Gun Kelly, тепер - його щаслива наречена. Проте радіють за жіночку далеко не всі.

Негативну реакцію в мережі викликала розповідь артиста про те, що обручка, яку він надягнув на пальчик коханої, обладнана шипами, котрі завдадуть їй болю, якщо вона спробує її зняти.

Цей вчинок називають "нормалізацією аб'юзу заради уваги", а ставлення MGK до Фокс - "власницьким та контролюючим", пише Ace Showbiz.

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"Просто дружнє нагадування, що любов - це не біль. Це шкідливий меседж, який дозволяє аб'юзу і токсичності хибно інтерпретуватися як кохання. Любов - це хотіти, щоби інша людина була щаслива і добре почувалася. Біль - це ніякий не барометр. Обіцяю", - написала у Twitter сестра акторки Емі Шумер, відома продюсерка Кім Карамеле.

Також дехто відзначив, що Меган фізично не зможе взагалі ніколи не розлучатися з обручкою. По-перше, вона акторка, і не на всіх зйомках їй буде дозволено лишатися у власних прикрасах. По-друге, Фокс доведеться знімати обручку при виконанні якихось хатніх справ тощо.

Романтика чи аб'юз?

"Я знімаю мою весільну обручку, щоби її вберегти, наприклад, коли мию руки чи працюю з побутовою хімією. Тобто Меган не зможе її знімати для якихось звичайних занять без того, щоби її не штрикнуло? Як романтично", - зазначила одна з користувачок.

Як відомо, на честь заручин Меган і Machine Gun Kelly ще й хильнули крові одне одного.

Нагадаємо, не так давно в сексизмі звинуватили актора Кріса Претта, через його "романтичний" допис у Instagram про дружину, Кетрін Шварценеггер.

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