Знову при надії? 25-річна Софі Тернер заінтригувала змінами фігури. ФОТО

Британська акторка Софі Тернер та її чоловік-музикант Джо Джонас, схоже, незабаром стануть батьками вдруге.

25-річна зірка "Гри престолів" приємно заінтригувала своїх фанів, вийшовши на прогулянку в обтислій зеленій сукенці, яка підкреслила її живіт.

Щоправда, як зазначає Elle, не варто виключати й можливості того, що веселунка Софі якимось чином просто троллить допитливців.

Софі Тернер про нову вагітність поки не оголошувала фото getty images

Але, здається, фото кажуть самі за себе фото getty images

У Джонаса з Тернер буде друге маля? фото getty images

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Хай там як, але очікувати на офіційне оголошення про вагітність від пари не варто. Як відомо, коли Тернер носила первістка, дівчинку Віллу, то вона не коментувала свій цікавий стан, а фото з животиком показала в Instagram уже після пологів.

Нагадаємо, нещодавно в півторарічної Вілли народилася двоюрідна сестричка. Дитину для Ніка Джонаса та Пріянки Чопри виношувала сурогатна мати.

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