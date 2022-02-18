Член журі Нацвідбору Лодигін звільнився з правління Суспільного після скандалу

Наглядова рада НСТУ задовольнила відставку члена журі Нацвідбору Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення.

Про це повідомили у соцмережах та на сайті Суспільного.

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Як відомо, після скандалу з підрахунком голосів у Нацвідборі, Лодигін заявив, що готовий подати у відставку, щоби підтвердити чисту репутацію Суспільного.

"Зараз бачу від суспільства сигнали недовіри щодо моєї роботи, я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити криштально чисту репутацію Суспільного у цій справі", – казав він на пресконференції.

Виходить, Лодигін дотримався свого слова і подав у відставку фото дмитро ларін

Також Лодигін вибачився за свої слова на адресу гурту Kalush Orchestra. Як відомо, коментуючи виступ групи, Ярослав сказав: "Ми вже декілька разів представляли себе як Україна, як українці, як такі люди з лісів, люди з гір в даному випадку".

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra заявив, що не проти представити Україну на Євробаченні, але офіційного підтвердження від Суспільного ще не було.

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