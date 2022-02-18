Фронтмен Kalush Orchestra про участь у Євробаченні: я представлятиму Україну, а не Суспільне

Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк прокоментував свою ймовірну участь у Євробаченні-2022.

Відповідаючи на запитання Сергія Притули про те, як вони співпрацюватимуть далі із Суспільним після скандалу з підрахунком голосів, виконавець зауважив, що його хороший виступ не залежить від Суспільного.

"Я дуже радий, що в Італії організовує Євробачення не Суспільне. Тому я буду представляти Україну, а не Суспільне", - заявив Олег у ефірі Радіо НВ.

Разом із тим репер додав, що поки вони не підпишуть папери про участь у конкурсі, він не може офіційно заявити, що їде на Євробачення від України.

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Нагадаємо, після дискваліфікації Аліни Паш, Суспільне запропонувало гурту Kalush Orchestra, який посів друге місце у Нацвідборі, представити Україну на Євробаченні-2022.

Засідання з цього приводу відбудеться 18-го лютого, після чого мовник зробить офіційну заяву.

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Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2022. ОНОВЛЕНО