Фронтмен Kalush Orchestra про участь у Євробаченні: я представлятиму Україну, а не Суспільне
Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк прокоментував свою ймовірну участь у Євробаченні-2022.
Відповідаючи на запитання Сергія Притули про те, як вони співпрацюватимуть далі із Суспільним після скандалу з підрахунком голосів, виконавець зауважив, що його хороший виступ не залежить від Суспільного.
"Я дуже радий, що в Італії організовує Євробачення не Суспільне. Тому я буду представляти Україну, а не Суспільне", - заявив Олег у ефірі Радіо НВ.
Разом із тим репер додав, що поки вони не підпишуть папери про участь у конкурсі, він не може офіційно заявити, що їде на Євробачення від України.
Нагадаємо, після дискваліфікації Аліни Паш, Суспільне запропонувало гурту Kalush Orchestra, який посів друге місце у Нацвідборі, представити Україну на Євробаченні-2022.
Засідання з цього приводу відбудеться 18-го лютого, після чого мовник зробить офіційну заяву.
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