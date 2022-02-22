"Розумів, що Аня ох*їє": наречений Трінчер розповів, скільки заплатив людям за тату з її обличчям

Коханий акторки та співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин розкрив подробиці подарунку, яким нещодавно шокував наречену.

В інтерв'ю для Люкс Фм хлопець розказав, навіщо та скільки він заплатив людям, які набили портретні татуювання на честь Трінчер.

"В моїй голові була картинка. Я розумів, що Аня ох*їє. І хоча багато людей подумали, що я зробив це заради хайпу, але це не так", - розповів Волошин.

Олександру дійсно вдалося вразити кохану та усіх нас скріншот зі сторіс INSTAGRAM ANNATRINCHER_OFFICIAL

Блогер також додав, що люди, які погодилися набити татуювання не знали, яке саме зображення буде зроблено. Сашко шукав охочих у соцмережах та на офіційних сторінках тату-салонів.

"На здійснення моєї ідеї відгукнулося дуже багато людей, але ми залишили лише 14 осіб", - розказав хлопець.

"Початковий бюджет складав 10 000$, але перший претендент запросив 800 гривень. Деякі погодилися на 1000, а хтось і на 2000 гривень", - поділився блогер.

Зображення Трінчер з її матір’ю Жанною коштувало бойфренду 800 гривень скріншот з відео Люкс Фм

За словами Волошина, чоловік, який зробив татуювання на потилиці, отримав 300$

Як відомо, коханий Трінчер досить часто епатує дівчину яскравими сюрпризами. Наприклад, під час освідчення, блогер подарував співачці обручку від Cartier.

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