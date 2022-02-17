"Волосся дибки та мурашки": наречений Трінчер шокував кохану незвичайним подарунком. ФОТО
Коханий акторки та співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин епатував дівчину досить незвичайним привітанням із Днем закоханих.
На сторінці в Instagram блогерка оприлюднила відео, у якому бурхливо відреагувала на сюрприз від нареченого.
Як повідомляє M1 Agency Press, в якості подарунка Сашко зібрав 14 людей, які зробили портретні татуювання на честь дівчини. До речі, одне з тату було виконано на голові.
"Чи не шкодую я, що обрала найкращого, найбожевільнішого та найромантичнішого чоловіка, який заради мене готовий на вчинки, від яких у інших волосся дибки та мурашки? – Ні. Чи не зарано я визначилася із тим, із ким хочу прожити усе життя? – Ні", – написала Анна.
Як відомо, коханий Трінчер досить часто епатує дівчину яскравими сюрпризами. Наприклад, під час освідчення, блогер подарував співачці обручку від Cartier.
А нещодавно наречений Ані привітав дівчину з вдалою операцією і зробив їй подарунок - сумку від Dior за 3600 доларів.
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