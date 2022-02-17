"Волосся дибки та мурашки": наречений Трінчер шокував кохану незвичайним подарунком. ФОТО

Коханий акторки та співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин епатував дівчину досить незвичайним привітанням із Днем закоханих.

На сторінці в Instagram блогерка оприлюднила відео, у якому бурхливо відреагувала на сюрприз від нареченого.

Як повідомляє M1 Agency Press, в якості подарунка Сашко зібрав 14 людей, які зробили портретні татуювання на честь дівчини. До речі, одне з тату було виконано на голові.

"Чи не шкодую я, що обрала найкращого, найбожевільнішого та найромантичнішого чоловіка, який заради мене готовий на вчинки, від яких у інших волосся дибки та мурашки? – Ні. Чи не зарано я визначилася із тим, із ким хочу прожити усе життя? – Ні", – написала Анна.

Судячи з реакції Трінчер, дівчина точно не розраховувала на такий сюрприз скріншот зі сторіс Instagram annatrincher_official

Нареченому дійсно вдалося шокувати Анну... і нас

Цікаво, цим людям хоч щось за це заплатили чи вони добровільно на таке погодилися...

Дівчина цінує Олександра за його божевільні вчинки

Мама співачки Жанна (праворуч) теж завітала на зустріч

Як відомо, коханий Трінчер досить часто епатує дівчину яскравими сюрпризами. Наприклад, під час освідчення, блогер подарував співачці обручку від Cartier.

А нещодавно наречений Ані привітав дівчину з вдалою операцією і зробив їй подарунок - сумку від Dior за 3600 доларів.

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