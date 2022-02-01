Жебрачка Оксана: жінка Медведчука шокувала моторошним гримом. ВІДЕО

Дружина одіозного політика Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко вирішила продемонструвати свій акторський талант.

За допомогою складного гриму, перуки та накладних зубів вона зробилася літньою жебрачкою.

Таке несподіване перевтілення Оксана утнула для другого сезону свого авторського кіно "Паломница".

Оксана Марченко уявила себе жебрачкою

А от манікюр довелося ховати під рукавиці

"Ніхто не повинен жити на вулиці. Ніхто не повинен просити милостиню. Взагалі ніхто. Не повинно бути бізнесу на милостині", - розказує за кадром Марченко, поетапно знову стаючи собою.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, телеведуча хвалилася, що на фільм її благословив предстоятель УПЦ Московського патріархату. Як відомо, взірцем православної людини Оксана вважає свого кума Володимира Путіна.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Дід Вітя і баба Оксана: Марченко показала ідилічне домашнє ВІДЕО з онуком та Медведчуком

Жінка Медведчука поділилася рецептами щасливого шлюбу: Не матюкатися та говорити правду

Дружина Медведчука заявила, що без російської мови українці стануть "плем'ям третього сорту"