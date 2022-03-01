"Потанцюємо!" Хореограф Дмитро Дікусар приєднався до лав ЗСУ

Вівторок, 1 березня 2022, 10:50

Хореограф Дмитро Дікусар мобілізувався до лав Збройних сил України.

Кількома кадрами з військкомату зірка "Танців з зірками" поділився у Instagram під славнозвісну пісню "In The Army Now" гурту Status Quo.

Нагадаємо, ще до того, як росія розв'язала війну проти України, контракт із ЗСУ підписав Олександр Положинський. У територіальній обороні перебувають Андрій Хливнюк та учасники гурту "Антитіла".

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