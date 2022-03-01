Тіна Кароль - путіну: Стережися, х*йло

Співачка Тіна Кароль не стримала емоцій, реагуючи не чергові шокуючі події в Україні, яка протистоїть російській навалі.

У Insta-сторіс зірка звернулася безпосередньо до президента володимира путіна, не пожалівши для нього яскравих епітетів.

скріншот з inst a-сторіс кароль

Нагадаємо, 24-го лютого Кароль молилася за мир у монастирі.

Реклама:

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"У мене в Києві сім'я": зарюмсана Лобода зробила розпачливе звернення. ВІДЕО

"Пишаюся народом у цій країні": Дуглас, Гарфілд та Lady Gaga підтримали Україну на церемонії Гільдії акторів

Вакарчук: Обращаюсь к российским матерям - прямо сейчас ваших детей убивает путин