Тіна Кароль - путіну: Стережися, х*йло
1 березня 2022, 14:29
Співачка Тіна Кароль не стримала емоцій, реагуючи не чергові шокуючі події в Україні, яка протистоїть російській навалі.
У Insta-сторіс зірка звернулася безпосередньо до президента володимира путіна, не пожалівши для нього яскравих епітетів.
Нагадаємо, 24-го лютого Кароль молилася за мир у монастирі.
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